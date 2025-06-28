Водіям розповіли про "секретну" кнопку, яка може врятувати від штрафів

Секретна кнопка / © Auto Świat

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У сучасних автомобілях є безліч систем безпеки, які автоматично вмикаються при запуску двигуна. Проте вони часто помилково спрацьовують, відволікаючи водія і навіть провокуючи штрафи. Втім, у багатьох моделях є спеціальна кнопка, що дозволяє швидко відключити ці функції й уникнути проблем на дорозі.

Про це пише видання AutoSwiat.

Сучасні авто оснащені різноманітними електронними помічниками — системами утримання смуги руху, адаптивним круїз-контролем, контролем швидкості і навіть розпізнаванням дорожніх знаків. Вони запускаються автоматично при старті двигуна, щоб допомогти водієві, однак часті помилки в їхній роботі іноді викликають лише роздратування. Наприклад, система може хибно зафіксувати перевищення швидкості або повідомити про знак, якого насправді немає, що відволікає водія та створює небезпеку.

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Щоб уникнути цих проблем, у деяких моделях виробники додали спеціальну кнопку, яка дає змогу одним натисканням відключити або налаштувати всі асистенти водія. У Renault це помаранчева кнопка з піктограмою авто, а у Volkswagen після її натискання відкривається меню з усіма системами, які можна швидко відрегулювати.

Замість того, щоб витрачати час на довгі пошуки в меню мультимедіа, водій може миттєво вимкнути зайві функції, не відволікаючись від дороги. Це не тільки підвищує безпеку, а й знижує ризик отримати штраф через помилки електроніки.

Проте більшість власників авто навіть не підозрюють про існування такої кнопки у своїй машині. Тим часом її використання може суттєво спростити життя, зробити керування автомобілем більш комфортним і безпечним. Тож якщо ваша машина має таку функцію — обов’язково ознайомтеся з нею і використовуйте за потребою. Це допоможе уникнути неприємностей на дорозі та збереже ваші нерви і гроші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на автомобільному дзеркалі є маленька кнопка, яка не всім відома, але вона має корисну функцію для вдосконалення водіння.

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