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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
1140
Час на прочитання
1 хв

Водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркалі заднього виду: для чого вона

Виявилося, що дуже мало людей знають про функцію на дзеркалі, яка забезпечує комфортне водіння вночі.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Водії дізналися про маловідому кнопку

Водії дізналися про маловідому кнопку

На автомобільному дзеркалі є маленька кнопка, яка не всім відома, але вона має корисну функцію для вдосконалення водіння.

Про це пише видання express.co.uk.

Це відкриття здобуло популярність завдяки TikTok, де пояснили, що тільки 5% людей знають про ці невідомі функції автомобіля.

Відмічається, що задні фари автомобіля надто яскраві й сліплять водія вночі. Але достатньо натиснути маленький ключик під дзеркалом заднього виду, щоб активувати антиблікову функцію.

Цю кнопку, схожу на вимикач, часто не звертають увагу, особливо в старих автомобілях. Однак функція автоматичного затемнення є дуже корисною для водіння вночі.

Налаштовуючи дзеркало заднього виду, ця функція допомагає уникнути бліків від фар автомобілів позаду, забезпечуючи кращу видимість для водія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.

Дата публікації
Кількість переглядів
1140
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