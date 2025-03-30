Водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркалі заднього виду: для чого вона

Водії дізналися про маловідому кнопку

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На автомобільному дзеркалі є маленька кнопка, яка не всім відома, але вона має корисну функцію для вдосконалення водіння.

Про це пише видання express.co.uk.

Це відкриття здобуло популярність завдяки TikTok, де пояснили, що тільки 5% людей знають про ці невідомі функції автомобіля.

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Відмічається, що задні фари автомобіля надто яскраві й сліплять водія вночі. Але достатньо натиснути маленький ключик під дзеркалом заднього виду, щоб активувати антиблікову функцію.

Цю кнопку, схожу на вимикач, часто не звертають увагу, особливо в старих автомобілях. Однак функція автоматичного затемнення є дуже корисною для водіння вночі.

Налаштовуючи дзеркало заднього виду, ця функція допомагає уникнути бліків від фар автомобілів позаду, забезпечуючи кращу видимість для водія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.