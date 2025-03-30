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Водіям розповіли про "секретну" кнопку на дзеркалі заднього виду: для чого вона
Виявилося, що дуже мало людей знають про функцію на дзеркалі, яка забезпечує комфортне водіння вночі.
На автомобільному дзеркалі є маленька кнопка, яка не всім відома, але вона має корисну функцію для вдосконалення водіння.
Про це пише видання express.co.uk.
Це відкриття здобуло популярність завдяки TikTok, де пояснили, що тільки 5% людей знають про ці невідомі функції автомобіля.
Відмічається, що задні фари автомобіля надто яскраві й сліплять водія вночі. Але достатньо натиснути маленький ключик під дзеркалом заднього виду, щоб активувати антиблікову функцію.
Цю кнопку, схожу на вимикач, часто не звертають увагу, особливо в старих автомобілях. Однак функція автоматичного затемнення є дуже корисною для водіння вночі.
Налаштовуючи дзеркало заднього виду, ця функція допомагає уникнути бліків від фар автомобілів позаду, забезпечуючи кращу видимість для водія.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.