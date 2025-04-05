Водіям розповіли, що робити, якщо прийшов чужий штраф за порушення ПДР

Штраф / © УНІАН

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У разі передачі авто іншій особі, відповідальність за порушення ПДР несе саме власник. Проте є механізм, який дозволяє довести, що за кермом був інший водій.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС України.

Ключовим способом уникнути штрафів за порушення ПДР, які скоїли інші водії на вашому авто, є оформлення статусу «належного користувача». Це офіційна процедура, завдяки якій фізична особа, що фактично керує транспортним засобом, але не є його власником, стає відповідальною за порушення. У такому випадку всі штрафи зафіксовані камерами автофіксації або іншим чином, надходитимуть не власнику авто, а тому, хто був за кермом.

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Оформити належного користувача зовсім не складно — для цього передбачено кілька способів. Якщо вам зручно особисто, зверніться до найближчого сервісного центру МВС. Якщо віддаєте перевагу онлайн-форматам — скористайтесь електронним «Кабінетом водія». А ще простіше — зробити це просто зі смартфона через застосунок «Дія». Усі варіанти рівнозначні й дозволяють призначити водія офіційно.

Перед тим як оформлювати належного користувача онлайн, переконайтесь, що у вас усе готово. По-перше, у «Кабінеті водія» має бути додане ваше свідоцтво про реєстрацію авто. По-друге, у людини, якій ви передаєте машину, має бути водійське посвідчення потрібної категорії. І по-третє, під час заповнення заявки вам знадобляться контактні дані обох сторін — електронні пошти, номери телефонів, а також ідентифікаційний код майбутнього користувача.

Завдяки цифровим підписам процедура може бути проведена дистанційно — обом сторонам не обов’язково перебувати в одному місці. Після успішного узгодження заявки в електронних документах належного користувача з’являється техпаспорт на автомобіль. Термін дії такої угоди визначається сторонами самостійно. За необхідності статус може бути достроково припинений як власником, так і водієм. Дана процедура дає змогу значно спростити вирішення спірних ситуацій з порушеннями ПДР та перерозподілити відповідальність на фактичних порушників.

Онлайн-призначення належного користувача — це не лише швидко, а й дистанційно. Підписати заявку обом сторонам можна зі свого смартфона чи комп’ютера за допомогою цифрового підпису. Після підтвердження техпаспорт з’явиться в електронних документах водія. Сторони самі обирають термін дії призначення, а в разі потреби — можуть у будь-який момент скасувати його. Такий підхід дозволяє не лише передавати автомобіль без зайвих клопотів, а й чесно розподіляти відповідальність за можливі порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на українських дорогах зустрічається дорожній знак з трьома автомобілями, що він означає.