Водіям загрожують шалені штрафи за шум: відомі суми

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У Верховній Раді з’явився законопроєкт №9564, який може суттєво вдарити по водіях із тюнінгом, а особливо — мотоциклістах, які створюють надмірний шум. Кермувальників штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, а сума за повторне порушення може скласти 34 тисячі.

Про це повідомляє «Твоя Машина».

Штраф — це не все

Згідно з текстом документа, за порушення передбачено не лише штраф. Щобільше, водіїв можуть позбавити прав на термін від трьох до шести місяців.

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Пропозицію вважають цілком доцільною. Так, люди розповіли, що відчувають через надмірний шум у місті. До прикладу, киянин Артем є ветераном ЗСУ, він живе поруч із трасою, де щоліта ревуть мотоцикли.

«Коли вночі над головою літає „двійка“ на прямих трубах — це не свобода. Це знущання», — каже він.

Його слова підтримала і психологиня Олена з Харкова. Вона пояснила: гучні звуки у стресових умовах — це тригер.

«Особливо для дітей і людей після фронту», — підкреслила фахівчиня.

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Саме тому боротьба з надмірним шумом є важливою. Не слід забувати і про дрони-камікадзе, які спричинили у людей стійкий страх перед різкими звуками.

Нагадаємо, в Україні тривають рейдові перевірки на дорогах. Так, за перевезення пасажира без ліцензії водіям загрожує штраф до понад 30 тисяч гривень.

Один із протоколів інспектори склали на порушника під час проведення рейдової перевірки у Кіровоградській області. Вони зупинили транспортний засіб, який надавав послуги перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення.

«У ході перевірки документів, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів було встановлено, що власник ТЗ не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на здійснення такої діяльності», — пояснили в Укртрансбезпеці.

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На власника машини було складено відповідний протокол за ч. 1, ст. 164 КУпАП. Суму штрафу визначатиме суд, він може становити від 17 000 до 34 000 грн.