Водій не потрібен: Huawei має намір презентувати автомобіль на автономному керуванні

Це повинно статися до 2025 року.
Компанія Huawei збирається розробити свій перший автомобіль з функцією автономного керування.
Про це розповів один з топ-менеджерів компанії Huawei Ван Цзюнь в інтерв'ю Auto News Europe. За словами Ван Цзюня, "мета нашої команди – створити до 2025 року легкові автомобілі, які рухаються без водія".
Зазначається, що розвитком нового для себе напрямку бізнесу – інтелектуальні електромобілі – один зі світових телекомунікаційних гігантів вирішив зайнятися після того, як його глобальний бізнес з виробництва смартфонів постраждав через санкції США.
Також компанія отримала патент на літієві акумулятори зі збільшеним терміном служб і оголосила, що спільно з Chery Automobile займеться розробкою "розумного" автомобіля. У найближчі п’ять років створений ними новий автомобільний бренд випустить 105 автомобілів, включаючи 23 повністю електричних.
Huawei Technologies співпрацює з більш ніж 30 автомобільними брендами й планує стати провідним постачальником "інтелектуальних рішень" у Китаї.
Раніше розповідалося про те, що Huawei вивела на ринок свій перший автомобіль, який має грандіозний запас ходу.