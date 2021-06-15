Водій не потрібен: Huawei має намір презентувати автомобіль на автономному керуванні

Це повинно статися до 2025 року.

Компанія Huawei збирається розробити свій перший автомобіль з функцією автономного керування.

Про це розповів один з топ-менеджерів компанії Huawei Ван Цзюнь в інтерв'ю Auto News Europe. За словами Ван Цзюня, "мета нашої команди – створити до 2025 року легкові автомобілі, які рухаються без водія".

Зазначається, що розвитком нового для себе напрямку бізнесу – інтелектуальні електромобілі – один зі світових телекомунікаційних гігантів вирішив зайнятися після того, як його глобальний бізнес з виробництва смартфонів постраждав через санкції США.

consumer.huawei.com

Також компанія отримала патент на літієві акумулятори зі збільшеним терміном служб і оголосила, що спільно з Chery Automobile займеться розробкою "розумного" автомобіля. У найближчі п’ять років створений ними новий автомобільний бренд випустить 105 автомобілів, включаючи 23 повністю електричних.

Huawei Technologies співпрацює з більш ніж 30 автомобільними брендами й планує стати провідним постачальником "інтелектуальних рішень" у Китаї.

Раніше розповідалося про те, що Huawei вивела на ринок свій перший автомобіль, який має грандіозний запас ходу.

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