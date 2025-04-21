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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Водії, будьте обережні: ці аксесуари в авто можуть коштувати життя

Деякі звичні для водіїв речі в салоні автомобіля можуть не лише створити дискомфорт, а й становити пряму загрозу життю.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поради водіям

Поради водіям / © Pixabay

Автомобілісти часто налаштовують водійське місце під власні уподобання, додаючи різні зручності. У хід ідуть чохли, підголівники, тримачі для смартфонів, ароматизатори. Але варто пам’ятати: деякі аксесуари, хоч і покликані зробити поїздку комфортнішою, можуть становити реальну загрозу для життя і здоров’я в екстрених ситуаціях.

Про це розповів співробітник патрульної поліції розповів SUV News.

За його словами, є декілька таких речей, яких варто як найшвидше позбутися.

Небезпечні аксесуари в авто

Заглушки ременів безпеки — один із найнебезпечніших «лайфхаків», яким водії намагаються вимкнути сигналізацію непристебнутого ременя. Це не просто порушення правил дорожнього руху, а прямий ризик для життя у разі аварії.

Шторки на лобовому або передніх вікнах — формально це не вважається тонуванням, але вони можуть значно погіршувати видимість, особливо в умовах поганої освітленості.

Підвіски на дзеркалі заднього виду — іграшки, ароматизатори чи сувенірна дрібнота на дзеркалі можуть закривати поле зору, заважаючи швидко реагувати на ситуацію на дорозі.

Пластикові фігурки чи «собачки», що рухаються на панелі приладів — виглядають мило, але відволікають увагу водія і часто накопичують пил, що додатково псує огляд.

Недорогі алкотестери — прилади, куплені з рук або без сертифікації, нерідко показують неточні результати, через що водій може помилково вирішити, що вже «тверезий».

Поліцейські підкреслюють: не всі аксесуари в машині — це зло. Деякі з них справді можуть бути корисними, але лише за умови, що вони якісні, сертифіковані й не впливають на безпеку чи концентрацію водія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому перед довгими поїздками обов’язково потрібно з’їдати лимон.

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