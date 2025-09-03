Водій Porsche розігнався до 227 км/год: як його покарали

Porsche / © Freepik

Реклама

У Польщі поліція затримала водія елітного автомобіля Porsche, який їхав зі швидкістю 227 кілометрів на годину на трасі поблизу Варшави. Це майже вдвічі більше за дозволені 120 км/год, що встановлені на цій ділянці дороги. За таке грубе порушення водій отримав суворий штраф та максимальну кількість штрафних балів.

Про це повідомляє видання amoledo.

Інцидент стався у місті Пясечно, де поліцейські помітили автомобіль, що рухався у бік столиці з аномально високою швидкістю. Патруль на службовому авто без спеціальних позначок зафіксував перевищення за допомогою відеореєстратора. Результати вимірювання не залишили сумнівів: 46-річний водій перевищив швидкість на 107 кілометрів на годину.

Реклама

За скоєне правопорушення чоловік отримав штраф у розмірі 2500 злотих (приблизно 25 000 грн) та 15 штрафних балів. Це покарання є стандартним для подібних випадків значного перевищення швидкості в Польщі.

Дорожня поліція наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху. За словами представників відомства, кожне значне перевищення швидкості підвищує ризик аварій, що ставить під загрозу життя всіх учасників руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штрафи за перевищення швидкості в Україні накладають за допомогою двох основних методів: автоматичних камер та портативних приладів TruCAM, що використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації. Однак у деяких випадках штраф може бути неправомірним, і водії мають право його оскаржити.