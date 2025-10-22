АЗС / © Pixabay

Якщо водій випадково зачепив або зірвав шланг під час заправки, така ситуація вважається дорожньо-транспортною пригодою. Головне — не тікати з місця події, адже це може обернутися штрафом і навіть позбавленням водійських прав.

UA.Motors

Фахівці наголошують: потрібно негайно зупинитися, викликати поліцію та зафіксувати всі пошкодження — як на колонці, так і на авто. Фото й відео допоможуть страхувальнику визначити обсяг збитків.

Відповідальність за пошкоджене обладнання несе водій або його страхова компанія. Вартість ремонту муфти, колонки чи подряпин на авто покривається в межах полісу ОСЦПВ.

Коли загрожує позбавлення прав

Якщо водій залишає місце інциденту, це кваліфікується як втеча з місця ДТП. У такому разі передбачене позбавлення права керування на строк від року до півтора. Крім того, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні.

Щоб уникнути проблем, водіям радять не панікувати, залишатися на місці та дочекатися правоохоронців. Лише правильно оформлені документи гарантують компенсацію збитків без додаткових санкцій.

