Водіям будуть платити 21 500 грн на місяць за відмову від автомобіля: подробиці

У Європі активно борються з негативним впливом автомобілів на довкілля, застосовуючи різні методи мотивації для водіїв відмовитися від використання неекологічного транспорту. Одним із таких способів є грошова винагорода за користування громадським транспортом.

Про це пише ТВОЯ МАШИНА.

У Відні стартує акція "Öffi-Wette", організована компанією Wiener Linien. 40 обраним домогосподарствам будуть платити по 500 євро щомісяця (близько 21 500 гривень), якщо вони замість автомобілів використовуватимуть автобуси та трамваї. Заявки на участь можна подавати до 16 лютого 2025 року.

З травня водії повинні відмовитися від особистих авто на три місяці. Вони можуть користуватися громадським транспортом, електросамокатами чи каршерінгом. Проєкт підтримується місцевим університетом, щоб довести, що громадський транспорт є не тільки екологічно чистим, а й економічно вигідним вибором. Для участі в акції мешканці Відня повинні бути старше 21 року, мати водійське посвідчення категорії B та власний автомобіль.

Нагадаємо, в Україні планують ввести штрафи для водіїв, чий транспорт спричиняє значний рівень шуму.

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