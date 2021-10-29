Водіям дали поради, як безпечно пересуватися за умов поганої видимості та туману

Ця погода - одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати автомобілістам.

Водіям розповіли, як безпечно пересуватися за умов поганої видимості та туману.

Про це йдеться в Асоціації Безпеки Експлуатації Транспорту у Facebook.

Зазначається, що кермування в тумані – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати водієві. Утім, туман, на відміну від ожеледиці, заметів, ям та інших типових дорожніх перешкод, не заважає тиснути на газ і збільшувати швидкість.

Так, дотримання дозволеної швидкості – перша відповідь на запитання, як потрібно їздити в туман. Ви повинні рухатись так, щоб видимої відстані вам вистачило для екстреної зупинки. У світлий час в тумані транспорт помітний гірше, ніж вночі, тому що в темряві фари і ліхтарі видніші.

Дальнє світло в тумані зазвичай лише шкодить, підсвічуючі дрібні крапельки води, з яких складається туман, воно створює перед капотом білу непроглядну стіну. Тому найефективніше – це протитуманні фари. Втім допомогти може й ближнє світло, за умов відповідності його регулювання. І хоча вдень фари навряд чи дозволять вам добре розгледіти дорогу, вони зроблять ваше авто помітним для інших учасників руху.

У заміських поїздках в густому тумані, своєю чергою, помічником може стати увімкнений GPS-навігатор, екран якого буде підказувати загальний напрямок руху,майбутні повороти і транспортні розв'язки.

Якщо ви вирішили перечекати туман, не варто паркуватись на узбіччі. Краще припаркувати автомобіль на облаштованій стоянці АЗС або на іншому об’єкті придорожнього сервісу, щоб відстань була якомога далі від проїзної частини.

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