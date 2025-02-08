Водіям на замітку: названа кнопка, яка запобігає викраденню авто

Важливо знати, як правильно паркувати машину, щоб унеможливити її викрадення.

Проблема викрадення автомобілів в Україні значно загострилася, особливо з початку війни. Статистика показує різке збільшення викрадень не лише в прифронтових регіонах, а й по всій країні. Тому автовласникам варто вжити заходів для захисту свого майна.

Про це розповів американський механік Скотті Кілмер передає Express.

За його словами, використання стоянкового гальма значно знижує ризик викрадення автомобіля. Злодії неохоче викрадають машини, де "ручник" опущений до кінця, а якщо ще й залишити авто на передачі, то зрушити його буде майже неможливо.

Для забезпечення кращої безпеки автомобіля на рівній поверхні рекомендується перемикати коробку передач на першу, а при паркуванні під ухилом носом вниз — на задню. Такий захід допомагає заблокувати двигун і ведучі колеса, що ускладнює можливість викрадення транспортного засобу.

Експерти також радять використовувати видимі засоби захисту, такі як блокувальник керма та сигналізація. У поєднанні з використанням "ручника" ці заходи значно підвищують рівень безпеки та знижують ризик викрадення авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи потрібно змінювати старі водійські посвідчення.

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