Водіям на замітку: через "не таке" взуття можна отримати штраф у 11 000 гривень

Через взуття можна потрапити під штраф.

В Україні немає обмежень щодо вибору одягу і взуття водіями, але в деяких країнах це питання регулюється суворими правилами, і за невідповідне взуття можуть оштрафувати.

Про це пише видання Твоя машина.

В Іспанії місцева влада бореться з водіями, які сідають за кермо в пантофлях, сланцях або туфлях на високих підборах. Якщо поліція помітить таке взуття, штраф може становити 250 євро (приблизно 10 800 гривень).

Іспанські експерти з безпеки дорожнього руху пояснюють, що незручне взуття може завадити водієві правильно реагувати в екстрених ситуаціях. Також бувають випадки, коли сланці застрягають між педалями, що робить автомобіль некерованим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство економіки України оприлюднило перелік легкових автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок 2025 року. Сума збору – 25 тис. грн.

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