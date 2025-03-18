Водіям нагадали про обов’язковий платіж, який потрібно сплатити до 31 березня

Автовласникам, які зберігають номерні знаки в сервісному центрі МВС, необхідно сплатити послугу зберігання до 31 березня 2025 року.

Для тих водіїв, які хочуть зберегти улюблений номерний знак при продажу авто, є спеціальна послуга зберігання номерів у сервісному центрі МВС, оскільки самостійно зберігати їх не дозволяється.

Про це пише Автотема.

Ті, хто має збережений номерний знак у сервісному центрі МВС, повинні встигнути здійснити оплату до 31 березня 2025 року, інакше ці знаки будуть знищені починаючи з 1 квітня цього року за постановою Кабміну №795.

У Головному сервісному центрі МВС підкреслюють, що зберігання номерних знаків є платною послугою. Вартість складає 10,80 грн за добу (з ПДВ), а сам термін зберігання визначається автовласником.

Для здійснення оплати за зберігання номерних знаків необхідно звернутись до сервісного центру МВС особисто або через уповноваженого представника для сплати квитанції. Також можна скористатися онлайн-сервісом у Кабінеті водія, де потрібно вибрати термін продовження зберігання та здійснити оплату.

Переведення номерних знаків з одного підрозділу МВС до іншого не передбачено законодавством. Однак власник може закріпити номерний знак за родичами, такими як діти або подружжя, за умови надання документів, що підтверджують родинні зв’язки, наприклад, свідоцтва про народження чи шлюб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України затвердив нові правила щодо індивідуальних номерних знаків на автомобіль.

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