Водіям розповіли, без чого не можна їздити взимку на автомобілі

Водіям розповіли, без чого не можна їздити взимку на автомобілі

Цей список точно не буде зайвим.

Автомобілістам розповіли, без чого не бажано їздити взимку на машині.

Про це розповіли в Auto.Bigmir.net.

Як відомо, їзда по дорогах України взимку часом буває складною. Досвідчені водії вже знають, який стандартний набір потрібно мати обов'язково, а ось новачкам потрібно ретельно укомплектувати свій автомобіль.

Зимова гума

Як тільки на дорогах України починаються перші зимові опади, а температура падає до нуля, водіям потрібно подбати про взуття для свого залізного коня. Гума повинна бути по сезону. Можна використовувати й всесезонну, але потрібно пам'ятати, що вона не дуже підходить для їзди по засніжених дорогах за містом.

Робочий акумулятор

Для багатьох акумуляторів, зимові перепади температур стають справжнім випробуванням. Якщо ви не впевнені в роботі цього агрегату і раніше вже бували проблеми, то варто провести діагностику акумуляторної батареї. А потім вирішити питання з обслуговуванням або заміною.

Нові двірники

Старі двірники, які вже почали скрипіти або залишати смуги під час дощу, замінити потрібно однозначно. Якщо ви мали з ними проблеми влітку і восени, то пора з ними розлучитися. Можна обійтися заміною гумки, якщо ваша модель авто таке допускає. Однак нові двірники не коштують дуже дорого, ваша безпека набагато дорожче.

Щітка зі скребком

Чистити сніг з автомобіля найкраще, коли він свіжий і м'який. Якщо сніг на машині вас застав зненацька і до ранку він став вже твердим, то вам допоможе спеціальна щітка зі скребком. Велику кількість снігу варто прибрати не тільки з капота і стекол, але і з даху.

Лопата

Невелику лопату варто мати в багажнику автомобіля не тільки взимку. Однак без неї впоратися під час снігопадів буде дуже важко. З її допомогою вам доведеться не тільки відкопувати машину у дворі, але і можливо – на трасі, під час сильних заметів і хуртовин.

Сподіваємося, що все це у вас є і ваша подорож буде безпечною.

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