Водіям розповіли, на скільки зростає споживання пального в авто взимку

Водіям розповіли, на скільки зростає споживання пального в авто взимку

Частку енергії забирають додаткові опції.

Автомобілістам розповіли, на скільки зростає споживання пального машини в зимовий період.

Про це йдеться в AmperCar.

Як відомо, сучасні мотори в цьому плані мають переваги порівняно з карбюраторними двигунами. Актуальні силові агрегати здатні готувати паливну суміш залежно від температури навколишнього повітря. Але за мінусових температур для старту та прогрівання двигуна все одно потрібно більше пального, ніж улітку.

Одразу після запуску силового агрегату водій, як правило, вмикає пічку та кондиціонер, щоб прогріти та просушити салон, а також прибрати лід зі скла. Ця процедура вимагає приблизно 179 Вт або 0,2 літра пального на годину. Згусла від холоду олива в трансмісії та редукторі знижує економічність споживання пального на 3–5%.

Певну частку енергії забирають додаткові опції. Наприклад, обігрів дзеркал, крісел та скла. За приблизними підрахунками 100 Вт потужності загалом віднімають приблизно 0,1 літра на 100 км шляху. Найбільш ненажерливим є електрообігрів вітрового скла. Йому потрібно аж 800 Вт – це приблизно 0,81 літра пального на годину. Ближнє світло споживає 125 Вт, що становить близько 0,12 літри на годину.

На витрату пального впливає і стан дорожнього покриття. По снігу та бруду опір коліс машини збільшується, а значить, і зростає споживання пального.

Читайте також:

Експерт розповів, чого очікувати від цін на дизельне пальне найближчим часом

Українські АЗС отримали нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель