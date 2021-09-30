Водіям розповіли, в яких випадках інспектор має право вимагати страховий поліс на автомобіль

Є ризик незаконно отримати штраф.

Водіям розповіли, в яких випадках поліція має право вимагати страховий поліс на автомобіль.

Про це розповіли в Дорожньому адвокаті.

Так, пункт 2.1 ПДР зобов’язує водія мати з собою посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховий поліс. Відповідно до пункту 2.4 Правил дорожнього руху, представник поліції має право вимагати пред’явити ці документи.

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Але є уточнення в законодавстві, які обмежують повноваження представників поліції. У статті 16 Закону Про дорожній рух йдеться, що водій повинен пред’явити документ про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс у випадках, передбачених законом.

Згідно з пунктом 21.2 статті 21 закону Про обов’язкове страхування, документ пред’являється тільки під час складання поліцією протоколів про порушення ПДР і оформлення ДТП.

Таким чином, перевірка страховки поліцією вважається законною тільки в цих двох випадках.

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