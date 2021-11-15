Водіям розповіли, як бюджетно підтримувати чистоту в салоні автомобіля: дієві поради

Найкращі лайфхаки для того, щоб ваша машина завжди мала чистий та охайний вигляд.

Кожен автомобіліст, який любить своє авто хоче, щоб його "залізний кінь" був чистий та блискучий. Якщо постійно їздити на автомийки та в детейлінг сервіси, то разом з брудом будуть зникати і ваші гроші. То що робити у цьому випадку?

Отже, як тримати свою ластівку чистою та не зробити дірку у сімейному бюджеті. Про це йдеться в DailyMail.

Ось наприклад у вас вдома вже давно лежить віконний ракель, так ось, ви знали, що його можна використовувати і для салону автомобіля і не для вікон, як ви могли подумати, а для килимів. Як розповідають досвідчені лайфхакери, цей інструмент може витягати волосся та шерсть тварин з килимкового покриття. Сміття прилипатиме до гумового леза і ви зможете легко прибрати його зі своєї машини.

Силіконові форми для кексів. Цей потрібний атрибут на кухні, може стати у пригоді і для автомобіліста. Все просто, вставляєте їх у підстаканники і тепер вони виконують важливу захисну роль. Навіть якщо щось витече зі склянки, ви легким рухом руки витягуєте форму і у вас все чисто.

Як видалити застарілі плями з тканини? Все просто, використовуйте піну для гоління. Так-так, звичайну піну. Наносите її прямо на пляму, берете жорстку щітку і втираєте її у сидіння. Кілька хвилин чекаєте і можете витирати вологою ганчіркою чи серветкою.

Каламутні фари дуже погіршують зовнішній вигляд автомобіля. Адже частіше за все люди дивляться саме на передню частину автомобіля. Щоб повернути їм красу можна спробувати почистити їх звичайною зубною пастою. Звісно природній знос вона прибрати не зможе, але наліт прибире. Якщо ви колись гуляли на автобазарі та бачили автомобілі, які там продають то ви точно бачили їхні приладові панелі. Вони блищать наче сонечко літнім днем – це заслуга хімії. Якщо хочете більш натуральне рішення, тоді вам треба пляшка оливкової оливи та ганчірка - добряче натираєте і все.

Зима вже поруч і ваші килимки опиняться у зоні ризику. Щоб підтримувати їх у належному стані звісно потрібно витрушувати ноги, але це на 100% не врятує. Тож щоб відмити бруд і повернути килимки до життя, записуйте інгредієнти чарівного зілля: склянку звичайного миючого засобу розбавляємо двома склянками води. Втираємо щіткою і потім просто змиваємо і все.

Раніше ТСН Авто розповідав про те, як уникнути непередбачуваних пригод у ожеледицю на автомобілі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання