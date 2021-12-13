Водіям розповіли, як максимально ефективно використовувати обігрівач у машині

Ці лайфхаки допоможуть пересуватися більш комфортно.

Як відомо, в холодну пору року сідати в салон автомобіля – задоволення сумнівне. Щоб зігріти салон машини, недостатньо просто прогріти двигун - треба розуміти, як правильно налаштувати систему клімат-контролю, можна використовувати підігрів сидінь і рульового колеса.

Про те, як максимально ефективно використовувати обігрівач у машині розповів старший директор із тестування автомобілів в американській організації Consumer Reports (CR), який раніше працював над кліматичними системами (також відомими як HVAC) для великого автовиробника, Джейк Фішер, передає UBR.

Сучасним автомобілям не потрібно довго розігріватися перед стартом, але якщо вони стоять заведені без руху, то на це піде помітно більше часу.

"Чим раніше ви рушите, чим раніше запрацює двигун, тим раніше він почне виділяти тепло, яке зігріє пасажирів", – порадив експерт.

Якщо в автомобілі є автоматичний клімат-контроль, можна налаштувати систему на потрібну температуру і машина буде прогріватися так само швидко, як якби повернути ручку на максимум. Система працює так само, як термостат у будинку: вона може визначати температуру повітря, що задувається в кабіну, і як тільки повітря, що виходить, стає досить гарячим - збільшується швидкість вентилятора.

Підвищення температури та вентилятора до максимуму призводить лише до примусової подачі великої кількості холодного повітря пасажирам.

Більшість людей кондиціонер означає холодне повітря. Але насправді ця кнопка на панелі приладів управляє компресором кондиціонера, який виконує дуже важливе завдання в разі падіння температури, а саме осушує повітря. Його вимикання може спричинити запотівання стекол автомобіля.

"Навіть якщо вам потрібне тепле повітря з вашої системи, включення кондиціонера охолоджує повітря, що надходить до температури трохи вище нуля, але потім він повторно нагрівається перед тим, як потрапити в кабіну. Це зроблено для видалення вологи з повітря, яка в іншому випадку накопичувалася б на холодному склі, що погіршує огляд", – зазначив Фішер.

Коли зовнішня температура опускається нижче замерзання, компресор кондиціонера вимикається.

Інтуїтивно у водія може виникнути спокуса натиснути кнопку "рециркуляція", щоб зберегти тепле повітря в салоні, але важливіше свіже повітря в салоні - це не дозволить вікнам запотівати.

"Ми видихаємо водяну пару, і це може викликати запотівання вікон. Чим більше людей в машині, тим гірше стає", - наголосив старший директор із тестування автомобілів у CR.

За перевезення кількох пасажирів може бути складно запобігти запотіванню вікон - виділяється більше водяної пари, яка може осідати на склі - можна злегка відкрити вікна, щоб вони залишалися чистими. Якщо вікна сильно запотіли, потрібно використовувати режим "розморожування". Він автоматично включає кондиціонер та високу швидкість вентилятора, спрямовуючи тепле сухе повітря на лобове скло та часто на передні бічні вікна.

Хоча водієві може бути зручно, якщо обігрівач налаштований лише на низьку швидкість обертання вентилятора, це низьке налаштування може не забезпечити достатнього потоку повітря, щоб зігріти людей ззаду. Щоб допомогти їм, доцільно підвищити швидкість обертання вентилятора, навіть якщо це означає, що водієві доведеться трохи знизити температуру для комфорту.

Деякі автовласники не хочуть часто використовувати кондиціонер улітку, щоб заощадити пальне (і, відповідно, гроші). Хороша новина в тому, що взимку тепло безкоштовне (не стосується електромобілів).

"Тепло виробляється двигуном і якщо ви його (тепло) не використовуєте, воно просто вийде через радіатор", - підсумував Фішер.

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