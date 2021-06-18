Водіям розповіли, як можна швидко охолодити повітря в салоні автомобіля

Ці "лайфхаки" дійсно є корисними.

Автомобілістам розповіли, яким чином можна швидко охолодити повітря в салоні машини.

Так, для початку рекомендується відкрити всі вікна і двері авто, це дозволить свіжому повітрю моментально проникнути всередину салону. Якщо такий спосіб не змінив ситуацію, то слід відкрити одну передню і одну задню дверку, що знаходяться по діагоналі один від одного і зробити однією з них пару рухів з боку в бік.

Потім потрібно завести автомобіль і запустити вентилятор всередині салону. Наступною дією є активація кондиціонера, головне не повертати потік холодного повітря на нагріте лобове скло – таким чином можна спровокувати появу тріщини від перепаду температури.

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Охолодити лобове скло можна, використавши склоомиваючу рідину. Якщо облити скло холодною водою, то температура в салоні знизиться і потік повітря з повітровода буде прохолодніше.

Заключна порада від фахівців – початок руху з відкритими вікнами або люком. Свіже повітря з вулиці розбавить задушливе повітря салону.

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