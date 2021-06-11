Водіям розповіли, як зменшити витрату пального в авто: названо п'ять способів

Часто це є ключовим фактором у виборі машини.

Водіям назвали п'ять ефективних способів економії пального в автомобілі.

Про це повідомляє AutoOboz.

Так, іноді цей складник істотно впливає на вибір машини. Проте є вихід і для тих, в кого вже є улюблена машина і вони не хочуть її змінювати.

Звичайно, якщо ви тюнінговали свою машину, то свідомо хотіли зробити її привабливішою і витратили на це певні кошти. Така порада може не сподобатися, проте, якщо ви дійсно хочете зекономити на пальному, то доведеться зняти додаткові деталі. Кенгурінг, захист порогів, високі антени та навіть поперечні рейлінги на даху з багажником і додаткове люстерко на бічному дзеркалі погіршують аеродинаміку і гальмують автомобіль. Через це двигун більше працює і поглинає більше пального.

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Двигуну потрібно мати повний доступ до повітря і пального, аби він додатково не навантажувався. Коли у вас забиті повітряний і паливний фільтри, ефективність агрегату зменшується. Тому варто перевірити і за необхідності змінити ці деталі.

Відомим способом витрачати менше пального є рух накатом. Не використовуючи акселератор і гальма під час їзди з гори, ви зможете трохи заощадити. Попередньо перевірте тиск в шинах і накачайте їх так, як написано в інструкції з експлуатації. Це дозволить машині легко котитися. Якщо там вказано 2,4 атмосфери або навіть 3 на задніх колесах в разі завантаженого багажника, не варто переживати. Для інструкції точно все перевіряли і витрата пального "за паспортом" вимірювалася саме з таким тиском. Якщо він менший, витрата пального зростає.

Будь-який вантаж впливає на розгін автомобіля і робить більшим ступінь деформації шин в області плями контакту. Тому варто перевірити, чи не перевозите ви зайві речі, і позбутися їх.

Найбільш економічні режими руху – це 90 км/год на автостраді та 70 км/год у місті (де це дозволено). Також можна їхати за вантажівками, які рухаються з такою ж швидкістю. Так ви будете перебувати в повітряному мішку, і опір зустрічного потоку повітря буде мінімальним.

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