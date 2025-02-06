Водіям заборонено використовувати пасок безпеки: де і чому діють такі правила

Не використання ременів безпеки може мати серйозні наслідки, але в деяких ситуаціях їх можна не застосовувати.

На початку кожного року у Швеції та інших частинах Скандинавії через замерзлі багатокілометрові озера будують тимчасові льодові дороги, що можуть скоротити подорож водіїв на кілька годин. Проте для безпечного руху на таких дорогах діють спеціальні правила.

Про це пише Auto Swiat.

Тому , перед виїздом на лід водії мають обов’язково відстебнути ремені безпеки, щоб у разі небезпеки було легше покинути транспортний засіб.

Відстань між автомобілями повинна бути не менше 50 метрів. Також зупинка на озері суворо заборонена, а максимальна швидкість становить 30 км/год.

Щодня спеціальні служби перевіряють товщину льоду, а відсутність шлагбаума на в’їзді свідчить про те, що рух безпечний.

Також існують обмеження за вагою транспортного засобу. Залежно від колісної бази автомобілі можуть мати максимальну вагу від двох до чотирьох тонн.

Важливо не перевищувати максимально дозволену швидкість, адже на другому березі озера водіїв може очікувати поліція. Крім того, високі швидкості можуть створити хвилю під льодом, яка у крайніх випадках спричиняє розтріскування криги.

На авто мають бути шиповані шини або спеціальні скандинавські покришки.

Хоча трапляються випадки потоплення автомобілів, вони рідкісні та зазвичай стаються через порушення заборони виїзду на занадто тонкий лід.

Нагадаємо, в Україні немає обмежень щодо вибору одягу і взуття водіями, але в деяких країнах це питання регулюється суворими правилами, і за невідповідне взуття можуть оштрафувати.

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