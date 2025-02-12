Водіям загрожує штраф до 52 000 грн за відволікання від керма: що потрібно знати

В Україні жести на дорозі, такі як вітання чи подяка водіям, є нормою, тоді як у багатьох країнах за це можна отримати штраф.

Про це пише Автотема.

У Великій Британії, якщо водій відволікається від керма, щоб махнути рукою, його можуть оштрафувати на суму від 100 до 200 фунтів стерлінгів (приблизно 5 200 — 10 400 грн), оскільки закон вимагає, щоб руки залишалися на кермі.

У випадку, коли махання рукою за кермом викличе аварію чи створить небезпеку на дорозі, водієві загрожує серйозне покарання, включаючи штраф до 1 000 фунтів стерлінгів (приблизно 52 000 грн).

Влада Великої Британії пояснює, що навіть незначне відволікання водія може призвести до серйозних аварійних ситуацій, тому у критичних ситуаціях необхідно зберігати максимальну концентрацію та контроль над транспортним засобом. Водії, які часто подорожують за кордон, повинні враховувати різні правила дорожнього руху в інших країнах та бути максимально обережними за кермом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф на 1700 гривень за експлуатацію автомобіля без бампера, якщо він є частиною конструкції машини. Бампер забезпечує безпеку при ДТП і не лише прикрашає авто.

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