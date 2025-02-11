Водіям загрожує штраф у 1700 гривень за відсутність одного елемента: про що йдеться

В Україні водії не мають права експлуатувати авто без бампера, якщо він є частиною його конструкції. Бампер не лише прикрашає машину, а й виконує важливу роль у забезпеченні безпеки при ДТП.

Про це пише Автотема.

Згідно з пунктом 31.4.7.e ПДР, їздити без бампера заборонено, окрім випадку, коли він був пошкоджений чи втрачений під час руху. У такому разі дозволяється рух до місця ремонту або стоянки, але лише з увімкненою аварійною сигналізацією.

Якщо водій їздить без бампера, йому загрожує штраф 340 гривень (ч.1 ст. 121 КУпАП). Хоча це покарання для багатьох здається невеликим, повторне порушення може призвести до штрафу від 850 до 1700 гривень та позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців.

Крім штрафу за відсутність бампера, водій може отримати додатковий штраф за відсутність номерного знака, який зазвичай розміщується на бампері. Штрафи складають 850 гривень за перше порушення та 1700 гривень за повторне, а також можуть бути призначені громадські роботи або конфіскація автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штраф за п’яну їзду не застосовуватимуть до деяких категорій водіїв, та розповідали, кого це стосуватиметься.

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