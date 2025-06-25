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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Водієві на замітку: як розслабити м’язи та зберегти фокус під час водіння

Зняти стрес за кермом реально — достатньо кількох простих рухів. Дізнайтесь, як зберегти здоров’я, не виходячи з авто.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Тривале водіння, затори, світлофори — все це створює додаткове навантаження не лише на нервову систему, а й на м’язи та хребет. І навіть якщо під час руху відволікатися не варто, у момент зупинки можна зробити кілька простих вправ, які допоможуть зменшити напругу, покращити кровообіг і загальне самопочуття.

Про це пише Storinka.

Ось декілька вправ, які можна виконувати прямо за кермом:

Зниження навантаження на хребет. Опустіть підборіддя донизу, затримайтеся на 5 секунд і розслабтеся. Повторіть рух, нахиляючи підборіддя ліворуч і праворуч. Це допоможе зняти напругу з шиї та покращити рухливість.

Розвантаження плечей. Покладіть руки на кермо, підніміть плечі до вух, зафіксуйте на 5–10 секунд і опустіть. Повторіть кілька разів. Вправа розслабляє плечовий пояс і зменшує втому у верхній частині спини.

Зняття загальної м’язової напруги. У момент повної зупинки напружте всі м’язи тіла одночасно. Затримайтеся на 5 секунд, а потім розслабтеся, глибоко зітхнувши. Це проста техніка антисресу, яка допомагає емоційно розвантажитися.

Дихальні вправи. Зробіть глибокий вдих, рахуючи до 5, затримайте дихання на рахунок до 10 і повільно видихніть до 5. Повторіть тричі. Така вправа покращує концентрацію, насичує кров киснем і знижує тривожність.

Активізація м’язів живота. Натягніть м’язи живота і затримайте напруження на 30 секунд, після чого повністю розслабтеся. Повторіть 10 разів. Вправа зміцнює м’язовий корсет, що важливо для тривалого сидіння.

Вправа для спини та ніг. Почніть повільно згинатися вперед з нахилом голови: підборіддя до грудей, потім плечі, спина, поки не обіймете коліна. Це допомагає розтягнути хребет і розслабити нижню частину спини.

Вправа для рук. По черзі піднімайте одну руку вгору, ніби тягнетеся до стелі, а іншу — опускайте вниз. Це просте розтягування знімає втому з рук і плечей.

Ці вправи не вимагають особливого обладнання й цілком безпечні, якщо виконувати їх під час повної зупинки автомобіля. Вони можуть стати чудовою звичкою для тих, хто проводить за кермом багато годин щодня.

Нагадаємо, у літній період неправильне паркування автомобіля може призвести до серйозних пошкоджень елементів кузова та салону. Фахівці наголошують, що особливо небезпечно залишати машину на траві, пухкому ґрунті чи під деревами.

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