Водії, будьте обережні: як уникнути штрафу до 1700 грн

Тонування автомобіля залишається популярним серед українських водіїв, адже затемнене скло захищає від сонця, створює приватність та додає авто стильного вигляду. Однак законодавство України суворо регулює ступінь затемнення скла, і порушення цих правил може призвести до штрафів і навіть тимчасового позбавлення права керування.

Згідно з Законом України «Про дорожній рух», лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла, а передні бокові вікна — не менше 70%. Заборонено дзеркальне тонування та затемнення фар і ліхтарів, які знижують видимість і створюють небезпеку для інших водіїв.

Контроль за дотриманням правил здійснюють співробітники поліції сертифікованими приладами, а перший штраф за порушення становить 340 гривень. Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф від 850 до 1700 гривень, тимчасове позбавлення прав або адміністративний арешт.

Перевірка тонування проводиться за спеціальних умов, і недотримання цих вимог може стати підставою для оскарження штрафу. Наразі масового контролю немає, але з посиленням безпеки або поверненням техогляду автомобілі з надмірно затемненими вікнами ризикують зіткнутися з проблемами.

Експерти радять водіям обирати баланс між комфортом і дотриманням закону, адже безпека на дорозі має залишатися пріоритетом, а неправильно тоноване авто може перетворитися на джерело фінансових і юридичних неприємностей.

