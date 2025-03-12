Водії, будьте уважні: за зимові шини можуть оштрафувати

Зимові шини рекомендовано використовувати лише до 31 березня. Від 1 квітня водіям варто переходити на літню гуму.

За умови підвищення температури водіям без всесезонної гуми слід замінити зимові шини на літні, щоб уникнути штрафу.

Про це пише "Автотема".

Безпечна експлуатація шин за правилами ПДР. Щоб відповідати нормам ПДР, глибина протектора шин має бути не менше 1,6 мм для легкових авто та 2,0 мм для вантажівок і автобусів. Також у правилах рекомендується використовувати зимову гуму до 31 березня, після чого від 1 квітня можна встановлювати літню.

Використання зимової гуми в теплу пору року небезпечне та неекономічне. Це призводить до подовженого гальмівного шляху, погіршення керованості, швидкого зношення протектора та підвищеного споживання пального. Зимові шини ефективні лише за температур до +7°C, тож якщо середньодобова температура перевищує +5°C, слід переходити на літню гуму.

Наразі в Україні закон не передбачає покарання за їзду на зимових шинах улітку, але якщо їхній протектор зношений, штраф становитиме 20-40 неоподатковуваних мінімумів. У разі повторного порушення можливе позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців.

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