Водії часто плутають два дорожні знаки: експерти пояснили нюанси

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У Польщі водії часто плутають два дорожні знаки, пов’язані з круговим рухом, через що можуть отримати чималий штраф. Йдеться про знаки A-8 і C-12, які мають різне значення.

Про це пише Avtomob.

У чому різниця між знаками A-8 і C-12

A-8 — трикутний попереджувальний знак із жовтим фоном. Він повідомляє про наближення до кільцевої розв’язки та закликає водія бути уважним і знизити швидкість. Ігнорування його вимог може коштувати до 1000 злотих штрафу та 6 штрафних балів.

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C-12 — круглий синій знак із білими стрілками. Він уже не попереджає, а наказує рухатися по кільцю в одному напрямку. За порушення правил руху на такому перехресті передбачено штраф до 250 злотих і 5 штрафних балів.

Автори наголошують, що для українських водіїв, які подорожують Польщею, важливо розрізняти ці знаки. Через велику кількість кільцевих розв’язок у країні незнання правил може призвести до штрафів, особливо якщо не надати перевагу в русі або не врахувати інших учасників дорожнього руху.

Як ми писали, білий ромб на синьому тлі позначає спеціальну смугу руху для автомобілів із кількома пасажирами, громадського транспорту, таксі та деяких інших категорій транспорту. Такий знак уже використовують у Франції, Іспанії та інших країнах Європи, щоб зменшити затори й стимулювати спільні поїздки. За незаконний рух цією смугою в окремих країнах передбачені значні штрафи — наприклад, 135 євро у Франції та близько 200 євро в Іспанії.

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