Водії масово забувають про це правило ПДР і ризикують штрафом

Патрульна поліція регулярно фіксує такі порушення, які створюють небезпечні ситуації на дорозі та ускладнюють рух іншим учасникам.

Українські водії все частіше ігнорують використання поворотників, що не тільки порушує правила дорожнього руху, але й може стати причиною штрафу. У поліції нагадують: відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП, за невикористання сигналу на початку руху, під час перебудови чи повороту передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Про це повідомили на порталі "Avtosota".

Патрульна поліція регулярно фіксує такі порушення, які створюють небезпечні ситуації на дорозі та ускладнюють рух іншим учасникам.

Згідно з правилами дорожнього руху, водії зобов’язані вмикати поворотники в таких випадках:

на початку руху або під час зупинки;

перед поворотом, розворотом чи зміною смуги.

Подавати сигнал необхідно заздалегідь:

у межах міста – щонайменше за 50–100 метрів;

поза містом – не менш як за 150–200 метрів.

Поліцейські наголошують: дотримання цього простого правила підвищує безпеку на дорогах. Вчасний сигнал про маневр допомагає уникнути аварійних ситуацій і є важливим елементом взаєморозуміння між водіями.

Нагадаємо, що водіям загрожує штраф до 52 000 грн за відволікання від керма. В Україні жести на дорозі, такі як вітання чи подяка водіям, є нормою, тоді як у багатьох країнах за це можна отримати штраф.