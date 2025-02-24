Водії можуть отримати штраф 680 гривень за поширену помилку на дорозі: про яку йдеться

В Україні за рух смугою громадського транспорту передбачений штраф у 680 гривень. Це порушення регламентується пунктом 17.1 Правил дорожнього руху України.

Про це пише Автотема.

Смуги громадського транспорту забезпечують безперебійний рух автобусів, тролейбусів і маршруток, щоб пасажири могли швидко та безпечно діставатися до місця призначення. Проте водії легкових автомобілів часто використовують ці смуги для об’їзду заторів або з метою прискорення руху, порушуючи встановлені правила. Це може спричинити затримки громадського транспорту, а також підвищити небезпеку на дорогах.

В Україні смуги для громадського транспорту мають спеціальне позначення – дорожній знак 5.11, що забороняє рух, зупинку або стоянку приватного транспорту на цих ділянках дороги. Камери відеофіксації та патрульні екіпажі здійснюють постійний контроль за порушеннями. Відповідно до частини 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за перебування на смузі громадського транспорту складає 680 гривень. Поліція нагадує, що штрафні санкції застосовуються як за проїзд цією смугою, так і за будь-яке інше порушення, пов’язане з її використанням.

Водіям варто відповідально ставитися до дорожніх знаків і не порушувати правила, щоб уникнути штрафів та знизити ризик аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штраф за п’яну їзду не застосовуватимуть до деяких категорій водіїв, та розповідали, кого це стосуватиметься.

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