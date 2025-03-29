Водіїв можуть оштрафувати / © УНІАН

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У весняний період, коли природа розцвітає, водії можуть стати жертвами алергічних реакцій або поганого самопочуття, що впливає на безпеку на дорогах. В деяких країнах за недбалий підхід до свого здоров’я в цей час передбачено великі штрафи.

Про це повідомило SUV News.

У Великій Британії водії, які страждають від алергії на пилок чи звичайної застуди, можуть зіткнутися з серйозними штрафами за відволікання від керування. Якщо поліцейський помітить, що водій чхає або чухається за кермом, він може оштрафувати його на суму до 1000 фунтів стерлінгів (54 000 гривень).

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Щоб мінімізувати дискомфорт від пилку навесні, британські експерти радять водіям користуватися кондиціонерами з фільтрацією повітря, підтримувати чистоту салонного фільтра та носити сонцезахисні окуляри, якщо сонце надмірно дратує очі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водіїв можуть оштрафувати за використання зимових шин після 1 квітня. За правилами, зимові шини дозволяється використовувати тільки до 31 березня, а з початком квітня варто переходити на літні.