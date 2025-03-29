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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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314
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Водії можуть отримати штраф до 54 000 гривень за чхання за кермом — подробиці

Водіям, які чхають або чухається за кермом через весняні алергії, загрожує штраф.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Водіїв можуть оштрафувати

Водіїв можуть оштрафувати / © УНІАН

У весняний період, коли природа розцвітає, водії можуть стати жертвами алергічних реакцій або поганого самопочуття, що впливає на безпеку на дорогах. В деяких країнах за недбалий підхід до свого здоров’я в цей час передбачено великі штрафи.

Про це повідомило SUV News.

У Великій Британії водії, які страждають від алергії на пилок чи звичайної застуди, можуть зіткнутися з серйозними штрафами за відволікання від керування. Якщо поліцейський помітить, що водій чхає або чухається за кермом, він може оштрафувати його на суму до 1000 фунтів стерлінгів (54 000 гривень).

Щоб мінімізувати дискомфорт від пилку навесні, британські експерти радять водіям користуватися кондиціонерами з фільтрацією повітря, підтримувати чистоту салонного фільтра та носити сонцезахисні окуляри, якщо сонце надмірно дратує очі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водіїв можуть оштрафувати за використання зимових шин після 1 квітня. За правилами, зимові шини дозволяється використовувати тільки до 31 березня, а з початком квітня варто переходити на літні.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
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