Водії можуть залишитися без прав через пішоходів: про які випадки йдеться

Водії, які не зменшують швидкість або не зупиняються перед пішоходами, можуть бути оштрафовані, а в деяких випадках — позбавлені водійських прав

В Україні правоохоронні органи почали більш суворо контролювати дотримання правил дорожнього руху, зокрема щодо проїзду пішохідних переходів. Водії, які не надають переваги пішоходам, можуть бути оштрафовані за порушення цього важливого правила.

Про це пише Автотема.

Згідно з пунктом 18.1 Правил дорожнього руху України, водії повинні вжити заходів для забезпечення безпеки пішоходів. Це означає, що при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу, де перебувають пішоходи, водії повинні:

Зменшити швидкість — щоб вчасно зреагувати на можливу небезпеку для пішоходів.

— щоб вчасно зреагувати на можливу небезпеку для пішоходів. При необхідності зупинитися — якщо пішоходи можуть створити перешкоду чи потрапити в небезпечну ситуацію на переході.

Пункт 18.4 Правил дорожнього руху України також має важливе значення для забезпечення безпеки на пішохідних переходах. Згідно з цим пунктом:

Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупиняється автомобіль, це означає, що водій дає сигнал іншим учасникам дорожнього руху про можливу небезпеку або наявність пішоходів на переході.

Водії інших транспортних засобів на сусідніх смугах зобов'язані зменшити швидкість або, у разі потреби, зупинитися, щоб уникнути створення перешкод для пішоходів.

Вони можуть відновити рух тільки після того, як переконаються, що на пішохідному переході більше немає пішоходів, і таким чином не створюється небезпека для їхнього пересування.

Так, відповідно до частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водії, які не надають перевагу пішоходам на пішохідних переходах, можуть бути оштрафовані в таких випадках:

Штраф 340 грн — якщо порушення не призвело до створення небезпечної ситуації для інших учасників дорожнього руху.

Штраф від 680 до 850 грн — якщо водій змусив інших учасників руху різко змінити швидкість або траєкторію руху, що може свідчити про більш серйозне порушення правил безпеки.

У найбільш серйозних випадках, коли порушення створило реальну загрозу ДТП або навіть призвело до аварії, водій може бути позбавлений водійських прав на строк від 6 до 12 місяців.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, які штрафи загрожують порушникам за паркування на місцях для людей з інвалідністю.

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