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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Водії можуть не викликати поліцію за певних умов після ДТП - деталі

Страхові компанії приймають Європротокол без участі поліції.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Водій

Водій / © pixabay.com

В Україні не кожне зіткнення на дорозі потребує втручання правоохоронців. За словами досвідченого інспектора, у деяких випадках водії можуть самостійно оформити ДТП.

Про це повідомляє «Автотема«.

Якщо внаслідок аварії немає травмованих, обидва водії тверезі, мають чинні поліси обов’язкового страхування (ОСЦПВ), а сума завданих збитків не перевищує 80 тисяч гривень, інцидент можна оформити за допомогою Європротоколу. Головне, щоб сторони дійшли згоди щодо обставин події.

Заповнити Європротокол можна як у паперовому форматі, так і в електронному вигляді — через мобільний застосунок або онлайн. Після цього питання відшкодування збитків вирішується зі страховими компаніями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 лютого 2025 року в Україні заборонено проїзд транспортних засобів на окремих територіях.

Нагадаємо, раніше юристи розповідали, чи буде штраф за те, якщо не припиняти рух під час хвилини мовчання.

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