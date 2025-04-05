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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Водії можуть отримати понад 250 тис грн штафу за окроплення пішохода

Така норма діє з 1988 року, і суди серйозно ставляться до скарг перехожих.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Штрафи водіям

Штраф за окроплення пішохода / © ТСН.ua

У Великій Британії окропити пішохода з калюжі — це не просто нечемно, а й дуже дорого. Місцеві водії ризикують отримати штраф у розмірі до £5000 (майже 267 тис. грн), що може перевищити вартість їхнього авто.

Про це повідомило видання «SUV News».

Відповідно до законодавства Великобританії водій, що забризкав пішохода водою з калюжі, ризикує отримати штраф у розмірі приблизно 100 фунтів (близько 5400 гривень). Проте якщо справа дійде до суду, максимальне стягнення може становити цілих 5000 фунтів (понад 267 000 гривень).

А от в Україні пішоходи, облиті брудною водою, можуть лише розвести руками — юридичних механізмів для покарання водіїв просто немає. Натомість у соцмережах періодично спалахує обурення, коли відео з такими ситуаціями стають вірусними.

Експерти наголошують: справа не лише в штрафах, а в культурі водіння. Повага до інших учасників руху має бути основним правилом, незалежно від того, чи передбачене за її порушення покарання.

Нагадаємо, якщо ваш автомобіль почав витрачати занадто багато моторного масла — це сигнал, який не варто ігнорувати.

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