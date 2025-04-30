Водії можуть отримати штраф за зміну кольору фар - деталі

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Встановлення світлових приладів, які не відповідають вимогам — наприклад, фіолетові фари чи сині поворотники — може призвести до штрафу.

Про це повідомили у Патрульній поліції Київської області.

Не варто сідати за кермо, якщо світлові прилади вашого авто змінені та не відповідають технічним характеристикам, передбаченим виробником. За таке порушення чинне законодавство передбачає адміністративне покарання.

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Згідно з пунктом 31.4.3.а Правил дорожнього руху, заборонено використовувати транспорт, у якого кількість, тип, колір, розташування або режим роботи світлових елементів не збігаються з конструктивними вимогами авто. Таке авто вважається технічно несправним і не підлягає експлуатації.

Поліція продовжує контролювати дотримання цих правил та штрафувати водіїв, які нехтують нормами.

Нещодавній випадок стався на вулиці Магістральній у Боярці. Патрульні зупинили легковик Volkswagen Jetta, на якому були змінені задні поворотники — замість стандартного жовтого кольору вони світилися червоним. Це є прямим порушенням ПДР.

Водію виписали постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП. Це стаття стосується керування авто з несправними або неправильно зміненими елементами, які забороняють експлуатацію транспортного засобу.

За це передбачено штраф — 340 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях.