Водії не знали: секретна функція сонцезахисних козирків в авто

Автомобіль / © Pixabay

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Сонцезахисний козирок в автомобілі більше, ніж просто елемент для захисту від сонця. Виявилося, що цей звичайний пристрій має несподівану функцію, яка здивувала багатьох водіїв.

Про це пише Автопілот.

Виявляється, звичайний сонцезахисний козирок може робити більше, ніж просто захищати від прямого сонця. Його можна повертати для блокування бічних променів, що стало несподіваним відкриттям для багатьох водіїв.

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Сонцезахисні козирки, які встановлені в автомобілях, мають більше можливостей, ніж здається на перший погляд. Крім звичного захисту від сонця через лобове скло, їх можна також використовувати для блокування бічних сонячних променів. Для цього достатньо опустити козирок і повернути його в бік бокового вікна або розтягнути, якщо конструкція передбачає таку можливість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень та хто має скласти іспит.