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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Водії приголомшені: розкрито секрет "зручного символу" на панелі авто

Багато водіїв навіть не здогадуються, що маленька стрілка біля значка палива на приладовій панелі має конкретне призначення.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Приладова панель авто

Що означає стрілка бензобака на панелі авто / © subaru.ua

На заправці багато водіїв стикаються з однією й тією ж проблемою: з якого боку кришка бензобака? Виявляється, відповідь прихована прямо на приладовій панелі — і багато водіїв навіть не підозрюють про це.

Про це повідомило видання Express.

Нещодавнє обговорення на Reddit викликало справжню бурю: користувач здивувався, коли його дівчина заявила, що символ паливного насоса зі стрілкою вказує, коли саме треба заправлятися. Насправді ж ця маленька стрілка показує, з якого боку знаходиться паливний люк.

Найшвидший спосіб визначити розташування кришки — це подивитися на значок паливного насоса. Жирна трикутна стрілка, спрямована ліворуч або праворуч від насоса, безпомилково вкаже потрібний бік. У деяких авто стрілки немає, але тоді орієнтуйтесь на сторону, з якої намальована «ручка» бензонасоса на іконці.

Нагадаємо, водії можуть отримати штраф за зміну кольору фар.

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