Водії роками ігнорували цей символ: а він міг врятувати нерви на заправці

Заправка / © Associated Press

Чимало водіїв потрапляють у незручну ситуацію, коли під’їжджають до заправки, а кришка паливного бака виявляється з протилежного боку. Такий момент здатен викликати роздратування, затримки і навіть пошкодження автомобіля. Проте є один простий і геніальний трюк, який назавжди позбавить від цієї проблеми — і він знаходиться прямо перед очима.

Про це пише Mirror.

Як з’ясувалося, рішення роками було на приладовій панелі. Біля індикатора рівня пального більшість автомобілів мають малесеньку стрілку, що вказує, з якого боку розташована кришка паливного бака. Ця деталь залишалась непоміченою для мільйонів водіїв, поки про неї не нагадав генеральний директор служби утилізації автомобілів Car.co.uk Вільям Флетчер.

За його словами, цей індикатор — справжній порятунок для водіїв, які часто змінюють авто або беруть автомобілі в оренду. Якщо стрілка вказує вліво — заправка з лівого боку, якщо вправо — відповідно, з правого.

Флетчер також застеріг, що намагання протягнути шланг до протилежної сторони можуть завершитися подряпинами, навантаженням на обладнання або навіть розливом пального. А коли заправка переповнена, додаткове маневрування може створити затори.

У деяких старих авто або певних моделях такої стрілки може не бути. У такому випадку, як альтернатива, можна орієнтуватися на розташування значка бензонасоса — у багатьох автівках він знаходиться з того ж боку, що й кришка бака.

Фахівець радить: перед заправкою достатньо один раз уважно подивитися на приладову панель. І тоді така дрібниця більше ніколи не стане причиною клопотів.

