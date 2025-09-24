Водії ризикують залишитися без прав через неправильні шини

Шини / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В Україні готують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисяч гривень за порушення.

Про це пише видання ITsider.

Нові правила стосуються правильно підібраної гуми для автомобіля під час зимового сезону.

Реклама

Законопроєкт передбачає, що водій, який встановить невідповідні шини, може отримати штраф до 8,5 тисяч гривень. У разі повторного порушення — можливе тимчасове або повне позбавлення права керування транспортним засобом.

Наразі документ перебуває на стадії розробки і ще потребує ухвалення Верховною Радою України. Експерти попереджають водіїв заздалегідь подбати про правильний вибір шин, щоб уникнути штрафів та втрати прав.

Нагадаємо, раніше пояснювалося про те, коли час замінити шини: п’ять ознак критичного зношування.