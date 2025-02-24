Водії терміново повинні перевірити фари, інакше можуть залишитись без прав: подробиці

Якщо не замінити фари після першого штрафу, можна залишитись без водійських прав на кілька місяців.

В Україні позбавлення прав на водіння транспортного засобу є одним із найжорсткіших покарань за порушення ПДР. Багато хто вважає, що це можливо лише після серйозних інцидентів, таких як ДТП або створення аварійної ситуації. Однак насправді навіть за дрібні порушення, як неправильне налаштування фар, можна позбутися прав або навіть транспортного засобу.

Про це пише Твоя Машина.

Юристи попереджають, що в Україні використання деяких типів фар на автомобілях може бути незаконним. Це стосується ксенонових, галогенних та світлодіодних фар, якщо вони не є частиною штатної комплектації. Таке порушення карається за статтями 121 ч.1 або 122 ч.2 КУпАП, і штраф може становити 340 або 510 гривень. Якщо водій після оплати штрафу не замінить фари і продовжить їх експлуатацію, наступним покаранням буде збільшення штрафу та позбавлення прав на кілька місяців.

Ксенонові або галогенні фари ефективно освітлюють дорогу в темний час доби, що робить їх популярними серед водіїв. Однак з іншого боку, такі фари можуть сліпити водіїв зустрічного транспорту, що збільшує ризик ДТП. Саме ця проблема є основною причиною заборони використання таких видів оптики.

Нагадаємо, в Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців. Ба більше, нові зміни відбулися та у правилах оформлення ДТП. Своєю чергою, юристи розповіли, як уникнути штрафу за ПДР.