Водії в Україні масово знешкоджують системи контролю швидкості – експерти МВС розробили протидію

В Україні функціонують близько 70 тисяч камер відеоспостереження, проте система працює без єдиного встановленого стандарту, що суттєво знижує її ефективність у протидії правопорушенням.

Українські водії винайшли спосіб обдурити камери автофіксації, щоб не сплачувати штрафи, знешкоджуючи системи контролю швидкості. Вони різко знижують швидкість перед камерами і знову перевищують її після проїзду. Але експерти МВС разом з народними депутатами розробили законопроєкт, який внесе зміни в контроль швидкісного режиму.

Про це йдеться у повідомленні newsyou.info.

"Нова система передбачає вимірювання середньої швидкості транспортного засобу між двома пунктами спостереження. Якщо середня швидкість перевищує норму, то автоматична система виявлятиме порушення, що унеможливить маніпуляції з гальмуванням перед камерами", – кажуть експерти.

Зібрані відеоматеріали відіграють вирішальну роль у розкритті 9 з 10 злочинів, а також допомагають ідентифікувати російських воєнних злочинців на окупованих територіях.

МВС має намір швидко ухвалити законопроєкт, щоб підвищити ефективність системи контролю швидкості та унеможливити обхід правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що українські водії можуть отримати штрафи за порушення інших автовласників. Автоматичні штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами, надходять на ім’я того, на кого офіційно зареєстровано авто.

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