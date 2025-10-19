Одна формальність рятує водіїв від штрафів за ПДР: про що йдеться

Поліція

В Україні водії почали активно використовувати юридичний інструмент, який дозволяє оскаржувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та вигравати справи навіть без складних судових баталій. Йдеться не про хитрі лазівки в законодавстві, а про елементарне недотримання процесуальних норм з боку правоохоронців.

Про це пишуть Економічні новини.

Представники юридичної спільноти фіксують системну проблему: патрульні поліцейські часто не роз’яснюють водіям їхні процесуальні права під час складання протоколів. За нормами адміністративного законодавства, кожна особа має бути повідомлена про право на захисника, можливість давати пояснення, не свідчити проти себе та оскаржувати рішення. Відсутність такого роз’яснення автоматично робить процедуру притягнення до адміністративної відповідальності незаконною. Судова практика підтверджує, що навіть очевидне порушення ПДР не є підставою для штрафу, якщо права водія не були роз’яснені належним чином.

Наприклад, у Дніпрі місцевий суд скасував штраф у 510 гривень за проїзд на заборонний сигнал світлофора саме через порушення процесуальних норм. Подібні рішення фіксуються й у Києві, Харкові та Львові. Статистика показує, що більшість водіїв навіть не здогадуються про наявність такого юридичного механізму і сплачують штрафи, хоча мають підстави для оскарження. За оцінками експертів, до 40% постанов містять процесуальні недоліки, які можна використати для захисту своїх прав.

Фахівці з автомобільного права рекомендують кілька практичних кроків для водіїв. Насамперед важливо фіксувати спілкування з патрульним: відео або аудіозапис комунікації може стати вирішальним доказом у суді. Законодавство дозволяє громадянам вести фіксацію дій поліції у публічних місцях.

По-друге, необхідно уважно вивчати постанову. Документ має містити чіткий опис правопорушення з посиланням на конкретну норму ПДР, дату, час і точне місце події. Особливу увагу слід звертати на формулювання щодо роз’яснення прав: просте «права роз’яснено» без конкретизації може вважатися недостатнім.

По-третє, важливо діяти своєчасно. Законодавство встановлює десятиденний термін для оскарження постанови з моменту її отримання. Пропуск цього строку можна відновити через суд за поважних причин, але краще реагувати оперативно. Система «Електронний суд» значно спрощує процедуру: водій може подати документи онлайн, використовуючи електронний підпис, без необхідності особистого візиту до канцелярії. Альтернативно можна звернутися безпосередньо до судової канцелярії за місцем винесення постанови.

Експерти з адміністративного права наголошують, що суди послідовно дотримуються принципу пріоритету процесуальних норм. Якщо порушено порядок притягнення до відповідальності, матеріальна сторона справи, тобто сам факт порушення ПДР, відходить на другий план. Крім того, слід пам’ятати про інші критичні аспекти: технічні засоби фіксації, такі як радари та камери, повинні мати документи про перевірку та калібрування, а свідчення патрульного без підтверджуючих доказів можуть бути недостатніми підставами для накладення штрафу.

Утім, експерти попереджають, що знання та використання цього механізму не повинно перетворюватися на спосіб ухилитися від відповідальності. Це інструмент контролю за дотриманням законності під час роботи правоохоронних органів. Безпека дорожнього руху залишається пріоритетом, і вона не повинна приноситися в жертву формальним процедурним недолікам.

