Водії відкрили дивний, але дієвий спосіб захистити лобове скло від льоду

Зимові ранки часто починаються для водіїв з боротьби з льодом на лобовому склі. Однак автоексперти запевняють: уникнути обмерзання можна ще звечора — і без спеціальних засобів.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівці компанії LeaseCar радять скористатися звичайною цибулею. Її потрібно розрізати навпіл і протерти лобове скло перед тим, як залишити автомобіль на ніч. За словами експертів, натуральні олії створюють тонкий захисний шар, який заважає волозі намерзати та руйнує іній у процесі утворення.

Цей спосіб підтверджують і в компанії Motor Match. Там пояснюють, що цибуля діє як природний бар’єр, зменшуючи зчеплення льоду зі склом.

У соцмережах водії діляться й іншими методами боротьби з льодом. Один користувач Reddit радить накривати лобове скло пластиковою панеллю з магнітами або використовувати склоомивач із високим вмістом спирту. Інші рекомендують прогрівати авто кілька хвилин, застосовувати пластиковий скребок, а не воду, чи просто накривати скло рушником на ніч.

Частина користувачів попереджає: гаряча вода в мороз може пошкодити скло. Тому найбезпечнішими залишаються механічні методи очищення та спеціальні чохли для лобового скла, які запобігають утворенню льоду та снігу.

