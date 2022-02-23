Водії з зайвою вагою мають підвищений ризик постраждати під час ДТП - дослідження

Водії з зайвою вагою мають підвищений ризик постраждати під час ДТП - дослідження

Вченим вдалося довести, що більш кремезні водіям потрібно бути значно уважнішими за кермом.

Науковці провели низку різних автомобільних тестів. Вони показали, що літні люди з надмірною вагою мають підвищений ризик серйозно постраждати в ДТП.

Громадська організація автомобілістів ADAC проаналізувала більшість краш-тестів та виявила нову групу ризику для водіїв. Про це повідомляться на офіційному сайті агентства.

Серйозно постраждати під час автомобільної аварії можуть: люди з надмірною вагою, особливо високі та літні, гірше захищені в автомобілях, ніж інші люди. Це зумів довести експерт з аварій Фолькер Санднер з технічного центру ADAC у Ландсберзі, Німеччина.

Для того, щоб довести свою теорію, науковці використали спеціальні манекени різних розмірів: високий чоловік заввишки - 1,91 м та вагою 99 кг, жінка похилого віку зі зростом 1,61 м, вагою 73 кг, худорлява жінка зростом - 1,51 м, вагою 48 кг і наостанок - повний чоловік зростом 1,88 м та вагою 125 кг.

Треба зауважити, що таке випробовування коштує чимало, стандартний манекен коштує 200 тисяч євро, а ось за кожну спеціальну модель довелося викласти по 1 мільйону євро.

Ці тести показали, що саме під час найпопулярнішого, лобового зіткнення на швидкості 50 кілометрів за годину, кремезні люди отримують більше травм. Напруга в животі значно збільшується, що призводить до серйозних травм. Також існує ризик більш серйозних травмувань інших ділянок тіла.

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