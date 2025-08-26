Водії знайшли в авто кнопку, яка миттєво скорочує витрати на пальне

Авто

Багато водіїв лише зараз дізналися, що кнопка з позначкою «А» на панелі приладів допомагає економити пальне. Вона відповідає за функцію автоматичного запуску та зупинки двигуна (Start/Stop), яка тимчасово вимикає мотор, коли автомобіль повністю зупиняється, і миттєво вмикає його знову після відпускання педалі гальма.

Про це повідомило видання Express.

Експерти пояснюють: ця система особливо ефективна у заторах або під час очікування на світлофорі, коли витрати бензину чи дизеля зазвичай найбільші. Завдяки такій функції водії не лише економлять гроші на пальному, а й зменшують шкідливі викиди в атмосферу.

Автомобільна компанія зазначає, що панелі сучасних авто переповнені різними кнопками, однак саме ця невелика функція може принести відчутну користь. Її можна активувати чи вимикати за бажанням, проте регулярне використання допомагає скоротити витрати на пальне у повсякденних поїздках.

Фахівці підкреслюють: у час, коли ціни на паливо зростають, навіть маленька кнопка може допомогти водіям зменшити щоденні витрати.

Нагадаємо, експерти паливного ринку попереджають, що в жовтні цього року ціни на бензин і дизельне пальне можуть зрости щонайменше на 3–5 гривень за літр.