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На водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило
Водії можуть отримати штраф, якщо їхня їжа або напої за кермом призведуть до втрати контролю над автомобілем.
Водії можуть отримати великий штраф якщо виявляться неуважними за кермом через їжу чи напої.
Про це пише express.
Хоча у Британії вживання їжі за кермом не заборонено безпосередньо, така поведінка може вважатися небезпечною, якщо відволікає водія від дороги. У разі втрати контролю над транспортом через обід або перекус, це вже кваліфікується як недбале чи безвідповідальне водіння.
Згідно з правилом 148 дорожнього руху Великої Британії для безпечного керування необхідна повна зосередженість. У цьому пункті окремо зазначається, що водіям слід уникати дій, які можуть відволікати — таких як їжа чи напої під час руху.
«Простими словами, якщо поліція вважатиме, що вживання їжі стало причиною втрати контролю над транспортним засобом, водія можуть оштрафувати на суму до £5,000 (275 000 грн) і нарахувати до 9 штрафних балів», — зазначають експерти.
Хоча сам факт вживання їжі в машині не є злочином, це може обернутися серйозними наслідками, якщо стане причиною ДТП або небезпечної ситуації. Тому експерти радять зосередитися виключно на керуванні під час руху, а перекуси відкласти на зупинку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водії можуть отримати понад 250 тис грн штрафу за окроплення пішохода.