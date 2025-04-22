На водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило

Автомобіль / © Pexels

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Водії можуть отримати великий штраф якщо виявляться неуважними за кермом через їжу чи напої.

Про це пише express.

Хоча у Британії вживання їжі за кермом не заборонено безпосередньо, така поведінка може вважатися небезпечною, якщо відволікає водія від дороги. У разі втрати контролю над транспортом через обід або перекус, це вже кваліфікується як недбале чи безвідповідальне водіння.

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Згідно з правилом 148 дорожнього руху Великої Британії для безпечного керування необхідна повна зосередженість. У цьому пункті окремо зазначається, що водіям слід уникати дій, які можуть відволікати — таких як їжа чи напої під час руху.

«Простими словами, якщо поліція вважатиме, що вживання їжі стало причиною втрати контролю над транспортним засобом, водія можуть оштрафувати на суму до £5,000 (275 000 грн) і нарахувати до 9 штрафних балів», — зазначають експерти.

Хоча сам факт вживання їжі в машині не є злочином, це може обернутися серйозними наслідками, якщо стане причиною ДТП або небезпечної ситуації. Тому експерти радять зосередитися виключно на керуванні під час руху, а перекуси відкласти на зупинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водії можуть отримати понад 250 тис грн штрафу за окроплення пішохода.