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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити

У Німеччині українських водіїв можуть оштрафувати на тисячі гривень за порожній бак.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пальне

Пальне / © Associated Press

Зупинка на трасі через відсутність палива може коштувати українським водіям кругленької суми — у деяких країнах це карається штрафами. Зокрема у Німеччині, де діють жорсткі правила безпеки на автобанах, водіїв, які вимушено зупинилися через порожній бак, можуть оштрафувати на 70 євро (близько 3000 грн).

Про це повідомило видання SUV.News.

Згідно з місцевими правилами, така зупинка вважається проявом недбалості, адже створює потенційну небезпеку для інших учасників руху. Автобани в Німеччині часто не мають обмеження швидкості, тому раптова зупинка через порожній бак може спричинити аварійну ситуацію.

Місцева поліція має право притягнути водія до адміністративної відповідальності. Саме тому перед поїздкою німецькими дорогами влада закликає водіїв переконатися у достатньому запасі пального.

«Навіть така, на перший погляд, незначна для українського водія помилка — поїздка з порожнім баком може обернутися великим штрафом. Тому слідкуйте за рівнем палива, особливо якщо планується подорож за кордон», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, експерт назвав головні помилки водіїв, які «вбивають» авто.

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