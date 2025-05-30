Водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити

Пальне / © Associated Press

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Зупинка на трасі через відсутність палива може коштувати українським водіям кругленької суми — у деяких країнах це карається штрафами. Зокрема у Німеччині, де діють жорсткі правила безпеки на автобанах, водіїв, які вимушено зупинилися через порожній бак, можуть оштрафувати на 70 євро (близько 3000 грн).

Про це повідомило видання SUV.News.

Згідно з місцевими правилами, така зупинка вважається проявом недбалості, адже створює потенційну небезпеку для інших учасників руху. Автобани в Німеччині часто не мають обмеження швидкості, тому раптова зупинка через порожній бак може спричинити аварійну ситуацію.

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Місцева поліція має право притягнути водія до адміністративної відповідальності. Саме тому перед поїздкою німецькими дорогами влада закликає водіїв переконатися у достатньому запасі пального.

«Навіть така, на перший погляд, незначна для українського водія помилка — поїздка з порожнім баком може обернутися великим штрафом. Тому слідкуйте за рівнем палива, особливо якщо планується подорож за кордон», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, експерт назвав головні помилки водіїв, які «вбивають» авто.