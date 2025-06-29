ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
2961
Час на прочитання
2 хв

Водіїв опитали про найякісніші авто — результати рейтингу

Експерти також відзначили, що водіїв усе ще дратує надмірне захоплення автовиробників сенсорними екранами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Водіїв опитали про найякісніші авто — результати рейтингу

Результати рейтингу серед авто / © Nissan

За результатами нового дослідження щодо якостей нових автомобілів, у якому взяли участь реальні автовласники, виявилося, що топовою маркою року стала машина Lexus, яка торік посідала друге місце серед преміальних брендів. А найгірші показники за якістю нових машин 2025-го зафіксовано у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda.

Про це свідчить дослідження консалтингової компанії J.D. Power.

Згідно із результатами опитування якості нових автомобілів, у якому взяли участь реальні автовласники, якість машин зросла, однак у сегменті масових авто лідер суттєво змінився.

Машина — лідер рейтингу серед водіїв

Найякіснішою маркою цього року визнано Lexus, яка торік посідала друге місце серед преміальних брендів. Власники скаржилися на ці авто лише в 166 випадках на кожні 100 машин (PP100).

Рейтинг авто від консалтингової компанії J.D. Power

Рейтинг авто від консалтингової компанії J.D. Power

У масовому сегменті перше місце посів Nissan із результатом майже таким самим — 169 проблем на 100 авто. Водночас торішній лідер — Ram — різко здав позиції, опустившись на 25-те місце з результатом 218 скарг проти 148 роком раніше. Аналітики пов’язують це з виходом нового покоління пікапів.

Найгірші показники за якістю нових машин цього року зафіксовані у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda. В окремих категоріях найбільше перших місць здобули автомобілі концернів GM, Ford і Honda.

Автори дослідження зазначають, що бренди класу «преміум» покращили середній результат на 27 балів порівняно з минулим роком, тоді як масовий сегмент втратив 6 балів. Що стосується типів силових установок, уперше найбільше проблем було виявлено у плагін-гібридів — електромобілі показали вищу якість, хоча все ще поступаються бензиновим автомобілям.

Нагадаємо і про машини, які найменше втрачають у ціні. Відомий топ-5 вигідних машин для покупки у 2025 році.

Читайте також

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2961
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie