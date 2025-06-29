Результати рейтингу серед авто / © Nissan

Реклама

За результатами нового дослідження щодо якостей нових автомобілів, у якому взяли участь реальні автовласники, виявилося, що топовою маркою року стала машина Lexus, яка торік посідала друге місце серед преміальних брендів. А найгірші показники за якістю нових машин 2025-го зафіксовано у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda.

Про це свідчить дослідження консалтингової компанії J.D. Power.

Згідно із результатами опитування якості нових автомобілів, у якому взяли участь реальні автовласники, якість машин зросла, однак у сегменті масових авто лідер суттєво змінився.

Реклама

Машина — лідер рейтингу серед водіїв

Найякіснішою маркою цього року визнано Lexus, яка торік посідала друге місце серед преміальних брендів. Власники скаржилися на ці авто лише в 166 випадках на кожні 100 машин (PP100).

Рейтинг авто від консалтингової компанії J.D. Power

У масовому сегменті перше місце посів Nissan із результатом майже таким самим — 169 проблем на 100 авто. Водночас торішній лідер — Ram — різко здав позиції, опустившись на 25-те місце з результатом 218 скарг проти 148 роком раніше. Аналітики пов’язують це з виходом нового покоління пікапів.

Найгірші показники за якістю нових машин цього року зафіксовані у Audi, Volvo, Infiniti, Volkswagen і Mazda. В окремих категоріях найбільше перших місць здобули автомобілі концернів GM, Ford і Honda.

Автори дослідження зазначають, що бренди класу «преміум» покращили середній результат на 27 балів порівняно з минулим роком, тоді як масовий сегмент втратив 6 балів. Що стосується типів силових установок, уперше найбільше проблем було виявлено у плагін-гібридів — електромобілі показали вищу якість, хоча все ще поступаються бензиновим автомобілям.

Реклама

Нагадаємо і про машини, які найменше втрачають у ціні. Відомий топ-5 вигідних машин для покупки у 2025 році.

Читайте також