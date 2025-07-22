Водіїв попередили про небезпеку: яку деталь у вживаних авто треба замінити негайно

Автомобіль / © pixabay.com

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Відомий американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер закликав власників автомобілів звернути особливу увагу на стан шин, а саме — на зношеність протектора. На своєму YouTube-каналі, який має мільйони переглядів, експерт наголосив: шини зі стертою рифленою поверхнею становлять смертельну небезпеку, особливо під час дощу.

Про це пише Express.

За словами Кілмера, протектор відіграє ключову роль у зчепленні з дорогою та відведенні води під час опадів. Якщо ж його глибина зменшується, авто втрачає стабільність і ризик потрапити в ДТП зростає в рази. Експерт навів приклад перегонів drag racing, де спеціальні шини повністю гладкі, що дозволяє досягати великої швидкості, але абсолютно не підходять для вологих умов.

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«У суху погоду ви можете й не помітити проблем. Але під час дощу така шина буде ковзати, наче на льоду. Тому треба регулярно перевіряти глибину протектора», — наголосив автомеханік.

Його застереження підтримали численні користувачі, які у коментарях під відео закликали інших водіїв не зволікати із заміною зношених шин. У багатьох країнах вже діють чіткі нормативи щодо мінімальної глибини протектора, однак в Україні водії часто ігнорують ці рекомендації, наражаючи на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

Кілмер підкреслює: йдеться не лише про технічне обслуговування, а про елементарну безпеку. Вчасна заміна шин із зношеним протектором може врятувати життя.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

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У більшості випадків скрипіння — це не поломка, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожню парковку або пряму ділянку дороги — розженіть авто до 60–70 км/год, і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.