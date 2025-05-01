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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Водіїв попередили про небезпеку в авто: чого не можна торкатися у спеку

Виявляється, звичайний пасок безпеки влітку може стати причиною болючих травм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Водій авто

Водій авто / © Pexels

Експерт з автомобільної справи Ґрем Конвей із компанії Select Car Leasing закликав водіїв уникати контакту з однією деталлю, яка у спеку може спричинити болючі опіки. Йдеться про металеву частину ременя безпеки.

Про це пише Express.co.uk.

Конвей рекомендує як водіям, так і пасажирам бути обережними з тим, до чого вони торкаються у спеку, і особливо застерігає від доторкання до металевої частини ременя безпеки.

«Ремені безпеки викликають велику тривогу під час будь-якої спеки. Хоча вони рятують життя на дорогах, металеві частини можуть спричинити травми в сонячну погоду, коли нагріваються під прямим сонячним промінням. Вони можуть викликати серйозні опіки на відкритій шкірі, особливо в дітей, які можуть не усвідомлювати небезпеку, а також становлять ризик для тварин, що перевозяться в авто», — розповів автоексперт.

Оскільки металеву пластину, яка фіксує ремінь безпеки, часто видно через вікна авто, деякі дослідження виявили, що температура цієї деталі в сонячний день може сягати 90 градусів.

Тому надзвичайно важливо, щоб усі пасажири бралися за ремінь лише за пластикову накладку, а також навчали своїх дітей уникати опіків, які можуть додати стресу під час подорожі.

До слова, співробітник патрульної поліції назвав шість речей, які варто негайно прибрати з салону авто, адже деякі популярні ґаджети та прикраси не лише марні, а й небезпечні.

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