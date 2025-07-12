Перетин кордону на авто: що змінилося для водіїв

Перевірка документів / © ТСН

Реклама

Українцям, які планують поїздку на автомобілі за кордон, слід врахувати нові вимоги. Відтепер без сертифіката технічного огляду транспортний засіб не пропустять через кордон, це стосується як легкових автомобілів, так і вантажівок. Йдеться йде про подорожі до Молдови.

Про це пише Автотема.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, що підтверджує справність машини. Його видають лише після перевірки на сертифікованій станції техобслуговування. Документ засвідчує, що автомобіль відповідає стандартам безпеки та екологічним нормам. Якщо водій не зможе його пред’явити, прикордонники мають право не пропустити авто й відправити назад в Україну.

Реклама

Окрім цього сертифіката, на кордоні з Молдовою перевірятимуть і звичайний набір документів: дійсний біометричний або закордонний паспорт, водійське посвідчення (краще міжнародного зразка), техпаспорт на авто, міжнародну автостраховку «Зелену карту» та оплачений дорожній збір — віньєтку.

Якщо ви подорожуєте з дітьми, будьте готові показати свідоцтво про народження або дитячий паспорт. У випадку поїздки дитини з одним із батьків або іншими родичами потрібна нотаріально завірена довіреність.

Крім того, на кордоні посилено контроль за ввезенням товарів. Заборонено ввозити зброю, наркотики, м’ясні й молочні продукти, саджанці без належних документів, а також рецептурні ліки без рецепта. Порушення цих правил загрожує вилученням товарів і адміністративною відповідальністю.

Тож перед поїздкою радимо ретельно підготувати всі необхідні документи та перевірити технічний стан авто, щоб уникнути неприємностей на кордоні.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про країни, де не визнають українське водійське посвідчення. Хоча українські посвідчення мають міжнародний статус, вони не діють у низці держав.